Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Hanbaşı Mahallesi’nde sürdürülen asfalt seriminin tamamlandığını duyurdu.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada, “Devam ettiğimiz kaldırım ve modern aydınlatma çalışmalarımızla şehrimizin estetiğini bir adım daha ileriye taşıyoruz. Her sokakta, her adımda geleceğin şehrini inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekinci, ilçenin modernleşmesi ve estetik görünümünün artırılması adına yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.