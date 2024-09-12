Sorgun ilçesinde kadınların hem sosyalleşeceği hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirebilecekleri Aile Destek Merkezi (ADEM) düzenlenen törenle açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Milletvekilleri Süleyman Şahan ve Ethem Sedef, Kaymakam İhsan Emre Aydın, il protokolü ve vatandaşların katılımı ile hizmete açıldı.

Sorgun ADEM'de kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimler verilecek. Kurslar sayesinde ise kadınlar hem meslek edinecek hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ADEM'in ilçe halkına kültürel, ekonomik ve sosyal alanda katkılarının olacağını ifade ederek, “Bir yandan yolu, suyu, ulaşım ve alt yapısıyla kadim Yozgat coğrafyamızda yol alırken bir yandan da eğitim, kültür, turizm ve sanayide de sayılı iller arasına girmek üzere adım adım hedefe yürüyoruz. Bir yandan da gönüllerde birliği, dirliği tesis etmek üzere insanımızın bir araya geleceği ve birbirine birçok şeyi öğreteceği bu gibi merkezleri de açmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve açılışını yaptığımız merkezin hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyorum” dedi.