Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Karaveli Karakolu’nun sorumluluk alanında gerçekleştirdiği devriye sırasında bir doğan kuşuna rastladı. Kuşun ayak bileğinde kırmızı renkte metal bir halka, Irak ülke adı ve seri numara bulunduğu görüldü. Ayrıca kuşa ip püskül bağlandığı da tespit edildi.

Uzmanlar, kuşun Irak’taki Milli Parklar yetkilileri tarafından halkalanarak takibe alındığını değerlendiriyor.

Jandarma ekipleri, gerekli kontrollerin ardından kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.