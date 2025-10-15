Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Çorum Huzurevi ile Yozgat İl Müdürlüğüne bağlı Sorgun Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi arasında dostluk maçı düzenlendi.

Merkezde hizmet alan yaşlı bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen Bocce maçında, Sorgun ekibi rakibini 12-0 gibi net bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşma sonunda yaşlıların büyük sevinç yaşadığı etkinlikte, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin dostluk, dayanışma ve sosyal bağları güçlendirdiğini vurguladı.