Sorgun Devlet Hastanesi’nde ilk kez bir kalın bağırsak kanseri hastası, laparoskopik (kapalı) yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Gören ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 41 yaşındaki hastaya kolonoskopi ile konulan tanının ardından onkolojik prensiplere uygun olarak kapalı cerrahi müdahale yapıldı. Ameliyat sırasında hastanın karnına torba (ostomi) açılmadı. Hasta, operasyonun ardından 4. günde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kolorektal kanserin dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirten Op. Dr. Gören, son yıllarda hastalığın genç yaşlarda da giderek artış gösterdiğini söyledi.

Erken tanının önemine dikkati çeken Gören, sağlıklı bireylerin 45 yaşından itibaren kolonoskopi ile taranmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.