Sorgun’da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Genel Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Hükümet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kariyer Uzmanı Murat Türkmen, tarımsal verilerin sağlıklı tutulmasının ülkenin tarım politikalarına yön verecek ve sektörün geleceği için yol gösterici olacağını ve Genel Tarım Sayımı'nın 14 Kasım'da sona ereceğini söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosyası veren herkesin tarım sayımına katılmak zorunda olduğuna dikkati çeken Türkmen, "2000 yılından bu yana uygulamada olan bu sistem dahilinde arazilerin yüzde 70'i kayıt altına alınabildi. Yüzde 30'u ise hala kayıt dışı. Şimdi yapılmakta olan Genel Tarım Sayımı ile bu yüzde 30'luk kısım da kayıt altına alınacak ve bunun için 40 milyar lira daha harcama yapılacak" dedi.

Türkmen'in sunumunun ardından muhtarların görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantı, bilgilendirme sunumuyla sona erdi.

Programa, TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Mehmet Çelebi, Sorgun İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Canbolat ve muhtarlar katıldı.