Çalışmaları yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye olarak hedeflerinin Sorgun’un tüm mahallelerinde ulaşım konforunu artırmak olduğunu belirtti.

Ekinci, “Her gün bir mahallemizi daha konforlu, güvenli ve modern hale getirmek için sahadayız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Sorgun’un her köşesinde hizmet var, emek var, gayret var” ifadelerini kullandı.

Ekinci, yaz döneminde yoğun şekilde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının hava şartlarının elverdiği sürece devam edeceğini dile getirdi.

Ahmet Efendi Mahallesi sakinleri, yapılan asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Mahalle sakinleri, uzun süredir beklenen yol düzenlemesinin mahalleye modern bir görünüm kazandırdığını ifade etti.

Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklarda bozuk zeminlerin onarımı, yağmur suyu tahliye hatlarının yenilenmesi ve asfalt serim işlemleri koordineli şekilde gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, ilçe genelinde planlanan asfalt ve yol yenileme programının etaplar halinde sürdüğünü, yıl sonuna kadar birçok mahallede benzer çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.