TOKİ Konutları yanında başlatılan asfalt serim işlemleriyle birlikte bordür imalatı da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Asfalt Çalışmaları Başladı3

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, mahalle genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve yolları daha modern hale getirmek amacıyla yoğun bir mesai yürüttüklerini belirtti.

Asfalt Çalışmaları Başladı1

Başkan Ekinci, “Ahmetefendi Mahallemizde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. TOKİ Konutları yanında asfalt serim çalışmalarımıza başladık, bordür imalatlarımızı da eş zamanlı sürdürüyoruz. Her mahallemizde ulaşımı kolaylaştırmak, yollarımızı modern ve güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Asfalt Çalışmaları Başladı2

Sorgun Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya ve altyapıyı güçlendirmeye yönelik planlı yatırımlar kapsamında sürdüğü bildirildi.

Muhabir: Selma Şahin