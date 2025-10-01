Belediye ekiplerince Karşıyaka ve Güzelyurt Mahallelerinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Altyapı, geleceğin teminatıdır... Şehrimizin her köşesine daha sağlıklı, daha güvenli ve daha modern bir altyapı kazandırmak için gece gündüz sahadayız. Ekiplerimiz bugün Karşıyaka ve Güzelyurt Mahallelerimizde altyapı çalışmalarını sürdürüyor" dedi.