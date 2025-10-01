Belediye ekiplerince Karşıyaka ve Güzelyurt Mahallelerinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Altyapı Çalışmaları Sürüyor2

Arı Yetiştiricileri Birliği’nden Başkan Yalçın’a ziyaret
Arı Yetiştiricileri Birliği’nden Başkan Yalçın’a ziyaret
İçeriği Görüntüle

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı Çalışmaları Sürüyor3

İnceleme sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Altyapı, geleceğin teminatıdır... Şehrimizin her köşesine daha sağlıklı, daha güvenli ve daha modern bir altyapı kazandırmak için gece gündüz sahadayız. Ekiplerimiz bugün Karşıyaka ve Güzelyurt Mahallelerimizde altyapı çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Muhabir: Ayşe Baran