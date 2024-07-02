Merkez Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonunda yapılan programın açılışına İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel ve 18 ilden 24 fen bilimleri öğretmeni katıldı.

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2023/1 Çağrı Döneminde başvuru yapmış olduğumuz projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmayı amaçlayan bir tasarım sistemidir. Permakültürde asıl amaç kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmaktır. Proje ile katılımcıların permakültür kavramını, permakültür etiği ve permakültürün ilkeleri hakkında bilgi edinmelerini; edinilen bilgi ve birikimi kişisel ve mesleki yaşantılarına yansıtmalarını, eğitimde permakültür yaklaşımlarını benimsemelerini ve bu yaklaşım bağlamında öğrendiklerini uygulama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde 01-07 Temmuz 2024 tarihlerinde Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 24 Fen Bilimleri öğretmenine belirli bir program kapsamında eğitim verilecektir” denildi.