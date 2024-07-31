Sorgun’a bağlı Taşpınar köyünde açılan yaz Kur'an kursu, köy çocukları tarafından yoğun ilgi görüyor.



Yozgat'ta okulların tatil olmasıyla açılan yaz Kur'an kursları, şehir merkezinin yanı sıra köylerde de yoğun ilgi görüyor. Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar Köyü Camiinde de açılan Kur'an kursuna köy çocukları yoğun ilgi gösteriyor. Kursta 4-15 yaş arası çocuklara Kur'an öğretimi, Hz. Peygamber Efendimizin hayatı, ahlak ve inanç değerleri ile sureler öğretiliyor.



Taşpınar Köyü Cami İmam Hatibi Muharrem Özçay, Kur'an kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek 6 yıldır köyde yaz aylarında Kur'an kursu eğitimi verdiğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarıyla öğrencilere faydalı olmaya çalıştığını da belirten Özçay, “Kur'an kursumuzda gençlerimizi maddi ve manevi olarak geleceğe hazırlıyoruz. İl müftülüğümüz bizleri destekliyor, muhtarlığımız kursumuzun yerini yaptı. 4 yaşından 15 yaşına kadar bu kursa çocuklarımız gelebiliyorlar, onları elimizden geldiğince yetiştirmeye ve bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz” dedi.



Özçay, Kur'an kursunda çocuklara Kur'an eğitiminden surelere, Hz. Peygamber Efendimizin hayatından inanç ve ahlakına, abdest ve namaza kadar birçok değerler eğitimi verdiklerini de söyledi.

Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Mansur Sarıkaya ise yaz tatilini Kur'an kursuna gelerek değerlendirdiğini ifade ederek, “Kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz, duaları öğreniyoruz. 5 yıldır kursa geliyorum. Yaz tatilimi burada değerlendiriyorum. Burası bizim için çok faydalı oluyor” şeklinde konuştu.