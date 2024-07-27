Bahadın Belediyesi’nin kültürel etkinliklerinden en önemlisi olan Kültür Şenliklerinin bu yıl ki programı da zengin içerikle hazırlandı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, “‘Bu şenlik hiç bitmeyecek!’ diyerek yola çıktığımız ve 1993’ten bu yana yaptığımız Bahadın Kültür Şenliği’nin 25’incisini yapacağız” dedi.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kültür, sanat, edebiyat, spor, müzik ve siyasetin harmanlandığı şenliğimiz, ülkemizin uzun soluklu etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Halkımızın gönlünde kök salan ve kopmaz bağlarla güçlenen şenliğimizin bu seneki teması eşitlik, özgürlük, adalet için değişim! Daha nice 25. yıllara! Şenliğimiz kutlu olsun!”

ŞENLİK PROGRAMI

25’inci Bahadın Kültür Şenliği programı şöyle: “5 Ağustos 2024 Pazartesi Çocuk atölyesi, futbol turnuvası, 60. yılında göç sergisi, açık hava sineması. 6 Ağustos 2024 çocuk atölyesi, futbol turnuvası, şenlikler nasıl başladı konulu söyleşi, dinleti ve nereye geldi, çocuk oyunları ve oyuncakları sergisinin ardından açık hava sineması. 7 Ağustos 2024 çocuk atölyesi, futbol turnuvası, kocamı gömme töreni adlı tiyatro oyunu, gençlik ateşsinin yakılması adı altında gençlik günü, davul zurna gösterisi.

8 Ağustos 2024 çocuk atölyesi, futbol turnuvası, aleviler can ve hakka uğurlama adlı panel, birlik cemi ve lokma dağıtımı. 9 Ağustos 2024 Bahadınlı şairler ve yazarların katılımıyla söyleşi ve dinleti programı, değişimin rüzgarında kadınlar adlı panel, Cemil Ertuğrul, Bulut Özcan, Mert Akyol, Dedemin Bol Şalvarı, Ege Umut Güvenç ve ekibinin konseri. 10 Ağustos 2024 güncel siyesi gelişmeler hakkında panel, Gülten Akın şiir ve Arif Baş öykü ödülü kapsamında söyleşi ve dinleti, PSAKD Mamak şube semah ekibi, açılış konuşmaları kapsamında şenlik yürüyüşü, Umut Sülünoğlu, Uğur Önür ve Hüseyin Uğurlu’nun katılımlarıyla konser. 11 Ağustos 2024 uçurtma şenliği, doğa yürüyüşü, sağlıklı yaşlanma konulu panel, Zafer Akkaş’ın sunumuyla Zeynep Karatağ, Ahmet Aslan katılımıyla konser.”