Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, yaptığı açıklamada, bu yıl tüm köyler dahil olmak üzere, ilçe genelinde 190'ın üzerinde cami ve Kur’an kursunda kayıtların yapıldığını ve öğrenci sayısının 4 bini geçtiğini söyledi.

Yaz Kur’an kurslarının 16 Ağustos'ta tamamlanacağını belirten Yaykın, "Müftülüğümüze bağlı 2024 yılı yaz Kur'an kurslarımız pazartesi günü 190 sınıf ve yaklaşık 4 bin öğrenci ile eğitim öğretime başladı. Kurslarımız sabah saat 09.00’da başlıyor öğle namazı sonrasında bitiyor. Çocuklarımız cemaatle birlikte öğle namazını kıldıktan sonra evlerine gidecek. Yaz Kur’an kurslarımıza 4 yaşından 22 yaşına kadar kayıt yapılmaktadır" dedi.

Velilerin çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istediklerini, bu nedenle de kurslara büyük ilgi olduğunu anlatan Yaykın, tüm öğrencileri kurslara beklediklerini sözlerine ekledi.