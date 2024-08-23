Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 2 ayda meydana gelen 229 olaya müdahale etti.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İtfaiye Müdürlüğünün son 2 ayda yapmış olduğu çalışmaları açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin son 2 ayda 229 olaya müdahale ettiğinin altını çizen Başkan Ekinci, “İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz yapmış oldukları çalışmalar ile ormanlarımızı, canlılarımızı, doğamızı ve geleceğimizi korudu. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle yaklaşmasını rica ediyoruz” dedi.

Ekinci, “İtfaiye Müdürlüğümüz başarılı 2 ayı daha geride bırakıyor. Ekiplerimiz son 2 ayda meydana gelen 229 olaya anında müdahale etti. Ekiplerimiz ilçemizde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, zamanında olaylara müdahale ile başarılı işler yaptılar. Büyük bir özveriyle itfaiyemizde fedakarca görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. İtfaiye personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.