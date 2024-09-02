Doğankent Kasabası Belediye Başkanı Ulvi Akdemir’in gayretleri sonrası 15 yıl aradan sonra Doğankent Eczanesi Eczacı Nida Ünal tarafından 1 Eylül 2024 Pazar günü açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir yaptığı açıklamada, “Bugün bizim için mutlu bir gün. 15 yıl önce giden eczanemizi Doğankent’imize kazandırdık, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Yıllardan sonra bu hizmete ihtiyacımız vardı, olması gerekendi, bizde vesile olduk kardeşimizde bizi kırmadı geldi burada bir işyeri açtı. Hep birlikte inşallah bunu ayakta tutacağız, Doğankent halkı çevre köylerin halkı olarak destek olacağız. Bu bizim için bir başlangıç daha güzel çalışmalara imza atacağız inşallah” dedi.

Eczacı Nida Ünal ise “Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir beye desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Kendileri bizi eczane açmamız için davet ettiler bizde davetine icap ederek geldik bugün burada tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak Doğankent halkına hem hizmet vermek için hem de kasabada olan bir eksikliği gidermek için açılışımızı gerçekleştirdik. Davetimize bizleri kırmayarak katılan Doğankent Belediye Başkanımız Ulvi Akdemir Bey’e tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılışa katılan vatandaşlarda, “Bu yapılan hizmet için başkanımıza teşekkür ederiz. Kasabada eczane olmadığından dolayı ya Sorgun’a ya da Saraykent’e ilaç almak için gidiyorduk, aracı olan var olmayan var kasabamız için güzel hizmet hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.