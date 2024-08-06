Vali Makam Toplantı Salonunda düzenlenen protokole Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sorgun Belediyesi tarafından inşa edilecek bebek kütüphanesinin hayırlı olmasını temenni etti.

“ÇOCUKLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat’a yapılacak yatırımları yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Sorgun Belediye’mizle güzel bir imzayı attık. Kültür ve Sosyal işler alanında ilimizde örnek bir bebek kütüphanesi vardı onun bir benzerini Sorgun’a yapmak üzere Sorgun Belediyemizle, Kültür Bakanlığımızdan talepte bulunmuştuk. Bu vesileyle bakanlığımız, belediye başkanımızın talebini uygun gördü inşallah kısa zamanda Sorgun ilçemiz belediyemizin gayreti ve Kültür Bakanlığımızın desteği ile bir bebek kütüphanesine kavuşacak. Allah hayırlı uğurlu eylesin çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise “İlçemize kazandırılacak olan bebek kütüphanesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemizde bulunan çocukların eğitimlerine çok büyük katkı sunacak bir proje. Bebek Kütüphanesi'nin Sorgun için büyük bir avantaj olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara yönelik olarak oyuncak, resim ve kitaplarla okuma kültürü ve alışkanlığının kazandırılacağı Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, çocuklar ve ebeveynleri için önemli bir buluşma noktası olacak. Bu kütüphane, çocukların erken yaşta kitaplarla tanışmasını sağlayarak, okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği ve onlara rehberlik edebileceği bir ortam sunacak.