Yeni binada incelemelerde bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, birimleri gezerek yöneticilerden bilgi aldı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Müdür Yazıcı, “Çocuklarımızın eğitim ortamlarının daha da modernleşmesi için devletimiz tarafından her türlü imkân seferber ediliyor” dedi.

Müdür Yazıcı, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek yeni eğitim yuvasının Yozgat’a, Sorgun’a, meslektaşlarına ve öğrencilerine hayırlı olmasını diledi.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Yeni Bilim ve Sanat Merkezi’ne ziyaret gerçekleştiren Müdür Yazıcı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yeşilyurt İlkokulu yeni binalarında yürütülen çalışmaları inceledi.

Sorgun’da yapımı devam eden 32 derslikli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 24 derslikli Yeşilyurt İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulunan Müdür Yazıcı, yetkililerden bilgi alarak inşaatların kontrol mühendisleriyle istişare etti. Yazıcı, binaların yapımı içerikleri hakkında değerlendirmede bulundu.

2023-2024 eğitim öğretim yılı başında eğitime açılması planlanan okulların yapımına katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür eden Yazıcı, okulların hayırlı olması dileğinde bulunarak, göz aydınlığı çocukların istikbalinin daha güzel olması ve onların daha da mutlu olmaları için devletin her imkanı seferber ettiğini vurguladı. Haber Merkezi