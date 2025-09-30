Sorgun Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Oktay Kızıl öncülüğünde, Ahilik Haftası dolayısıyla Sorgun’da esnaf ziyaret edilerek ahilik duası ve siftah parası dağıtıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle, esnafın işlerinin bereketli ve hayırlı olması için dua edilirken, Ahilik kültürünün yaşatılması ve toplumda kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinliğe katılan esnaf, uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sorgun Ülkü Ocakları’nın bu anlamlı çalışmasını takdirle karşıladı.

Sorgun Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Oktay Kızıl, yaptığı açıklamada, “Birliğimiz daim, bereketimiz bol olsun. Ahilik kültürümüzü yaşatmaya ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kızıl, açıklamasında şunları söyledi: “Ahilik Haftası, her yıl Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde kutlanıyor. 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik teşkilatı, esnaf ve zanaatkarlar arasında dayanışmayı, dürüstlüğü ve toplumsal sorumluluğu esas alan bir kültürel miras olarak biliniyor. Ahilik geleneği, meslek etiği ve sosyal yardımlaşma anlayışıyla hem ekonomik hem de sosyal hayatın düzenlenmesine katkı sağlıyor. Bu etkinlikler, Ahilik değerlerinin genç nesillere aktarılmasına ve esnafın motivasyonunun artırılmasına hizmet ediyor.”