Toplantıya Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Altunok ve İlham Akyol ile Genel Sekreter Abdullah Muratoğlu katıldı. Meslek Yüksekokulu’nu ise Okul Müdürü Doç. Dr. Furkan Çelebi, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi İsmail A. Karamanlı, Öğr. Gör. Kübra Coşar ve MYO Genel Sekreteri Aydın Armağan temsil etti.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetler, protokol kapsamında yürütülecek projeler, öğrencilerin sektörel deneyim kazanmaları ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının artırılması konuları ele alındı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler iş dünyası temsilcileri olarak gençlerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürürken sektörle daha yakın temas kuracak, mezun olduklarında ise daha donanımlı bireyler olarak iş hayatına atılacaklardır. Odamız olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Sorgun MYO Müdürü Doç. Dr. Furkan Çelebi ise, “Meslek yüksekokullarının en önemli misyonlarından biri, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir. TOBB ile yürütülen bu iş birliği, öğrencilerimizin hem teorik bilgilerini pekiştirmelerine hem de uygulamada deneyim kazanmalarına imkân tanımaktadır. Önümüzdeki dönemde öğrencilerimiz için daha fazla uygulama alanı ve staj imkânı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantı sonunda, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile Sorgun Meslek Yüksekokulu’nun iş birliği içinde yürüttüğü faaliyetlerin hem öğrencilerin mesleki gelişimine hem de bölgedeki iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.