Vali Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Büyük bir özveriyle çalışarak hemşehrilerimizin derdiyle dertlenen, her türlü zorlukta daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımız, kent yönetiminin sahadaki en önemli paydaşları, bizlerin de en yakın çalışma arkadaşıdır. Bu bağlamda bizler de vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımızla daima birlikte yürüyeceğiz” dedi.