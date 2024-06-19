Yaykın, Kurban Bayramı'nda vatandaşların vekaletle kurban organizasyonuna destek verdiğini belirtti.

Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Doğu Türkistan'da kurban kesimi yapıldığını aktaran Yaykın, "Sorgun Müftülüğü olarak 330 gönüllü kardeşimizle çalışarak Sorgunlu hemşehrilerimizin 752 vekaletle kurban emanetlerini aldık. Kurbanları Pakistan, Suriye, Filistin, Mısır, Çad, Burkina Faso, Cibuti, Balkanlar, Doğu Türkistan ve dünyanın değişik yerlerine ulaştırdık. Desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize ve hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah vatandaşlarımızın kurbanlarını kabul etsin" dedi.

Yaykın, ilçede kesilen kurbanlardan 56 hisseyi de Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ikram edildiğini sözlerine ekledi.