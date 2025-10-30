Etkinlik, öğrenciler arasında kardeşlik ve muhabbet bağlarını güçlendirmek amacıyla piknik formatında gerçekleştirildi.

Piknik programına Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın ve Kur’an kursu öğretmenleri katıldı. Doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle sohbetler edildi, çeşitli oyun ve etkinliklerle kaynaşma sağlandı.

Müftü Yaykın, öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşarak, “Hem dinlenme hem de kaynaşma fırsatı bulduğumuz bu güzel günde öğrencilerimize başarılarla dolu bir hafızlık yolculuğu diliyoruz” dedi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Yusuf Yaman Yatılı Kur’an Kursu Hafızlık Yöneticisi Adem Acer ve Kur’an kursu hocalarına teşekkür eden Yaykın, Kur’an eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Müftü Yaykın, açıklamasında, “Kur’an öğrenen ve öğreten kimse, insanların en hayırlısıdır” ifadelerini kullandı.

Yaykın, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırdığı, aynı zamanda birbirleriyle olan iletişim ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.