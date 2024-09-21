19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın tarafından Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 42 gazi için "Karadeniz Gezisi" düzenlendi.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, “Ülkemizin her karış toprağında vatanı ve milletini savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kaymakam Aydın yaptığı açıklamada “Milletin birliği ve vatanın bütünlüğü için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz milletimiz için her daim gurur kaynağı olmuştur. Tüm gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.