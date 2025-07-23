Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, 4-6 yaş Sultan Ali Ünal Kur'an Kursu ve Yusuf Yaman Yatılı Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nu İlçe Müftüsü İsa Yaykın ile birlikte ziyaret ederek kurs hocalarından bilgiler aldı.

Ziyarette 4-6 yaş ve yatılı Kur'an Kursları hakkında bilgi veren Canpolat, “Camilerimizde çocuk ve gençlerimize Kur'an-ı Kerim öğretmenin yanı sıra özverili bir şekilde temel dini bilgiler de öğretmek için gayret sarf eden Kur'an Kursu öğreticilerine emeklerinden ötürü teşekkür ederim. Bu kurslar sayesinde Hz. Peygamber (sav.)'in örnek hayatı, dinimizin inanç esasları, ibadetlerin nasıl yapılacağı, abdest, namaz, zekât, hac, oruç gibi ibadetlerle ilgili bilgilerde öğretilerek çocuklarımız ve aileleri adına geleceğimize yatırım yapılıyor” dedi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Canpolat, dini eğitim almak isteyen çocuklar için bu şekilde imkânların oluşturulmasının gelecek nesiller için çok faydalı olduğunu belirterek, kurs öğrencileri ve Kur'an bülbülleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.