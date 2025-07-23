Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Emniyet Müdürlüğü personeliyle sohbet eden Kaymakam Canpolat, devlet ve millete hizmet yolunda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Kaymakam Canpolat, personelin özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

İlçe Emniyet Müdürü Cesur Öner’den yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Canpolat, Öner’e ve tüm emniyet personeline görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.