Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, çocuklarla çanta boyama etkinliğinde bir araya geldi.

Sorgun Gençlik Derneği tarafından İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa katılan Aydın, bu tür faaliyetlerin çocukların yaratıcılıklarını geliştirdiğini ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlik süresince çocukların hayal güçlerini kullanarak kendi çantalarını boyadıklarını belirten Aydın, "Çocuklarımız eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Ayrıca doğaya zarar vermeyen, tekrar kullanılabilir çantaların önemini de kavradı. Bu güzel etkinliğe destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.