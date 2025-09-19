Kaymakam Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte Gazi Nail Erol, Gazi Bayram Erden ve Gazi Ömer Güran’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Canpolat, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Canpolat, “Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak için en güç koşullarda canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu sağlamak için canlarını siper eden tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Gaziler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Canpolat ve beraberindeki heyete teşekkür etti.