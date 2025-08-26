Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Canpolat, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Komutan Yalınkılıç’a iade-i ziyarette bulundu. İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Canpolat da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Pancar Ekiciler Kooperatifi’nde İnceleme

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Sorgun Pancar Ekiciler Kooperatifi ve Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan’ı ziyaret etti.

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Canpolat, çalışma alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Kooperatif Başkanı Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Kaymakam Canpolat ise başkan ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Ziyareti

Kaymakam Canpolat, Sorgun Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ünlü’yü de ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Canpolat, kooperatif başkanı ve çalışanlarına kolaylıklar temennisinde bulundu. Başkan Ünlü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

İl Özel İdaresi Ziyareti

Canpolat, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti.

Daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yılmaz’a iade-i ziyarette bulunan Canpolat, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından ziyareti tamamladı. Genel Sekreter Yılmaz, memnuniyetini ifade ederken, Kaymakam Canpolat da ilgilerinden dolayı teşekkür etti.