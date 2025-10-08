Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçeye bağlı birlikte Aşağıcumafakılı, Günpınar, Külhüyük, Büyükeynelli, Tulum ve Küçükeynelli köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sorgun'da müftülükten özel program
Sorgun'da müftülükten özel program
İçeriği Görüntüle

Canpolat Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaretlerde köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Canpolat, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köylerde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Canpolat Vatandaşlarla Buluştu 1

Kaymakam Canpolat’a ziyaretlerinde daire amirleri eşlik etti.

Canpolat ve daire amirleri, köylerde sürdürülen çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.

Muhabir: Selma Şahin