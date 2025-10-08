Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçeye bağlı birlikte Aşağıcumafakılı, Günpınar, Külhüyük, Büyükeynelli, Tulum ve Küçükeynelli köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Canpolat, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köylerde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kaymakam Canpolat’a ziyaretlerinde daire amirleri eşlik etti.

Canpolat ve daire amirleri, köylerde sürdürülen çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.