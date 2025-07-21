Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Canpolat’a, suç oranlarının azaltılması, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ile aranan şahısların takibi ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında brifing verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelle de sohbet eden Canpolat, özverili çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı ve ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.