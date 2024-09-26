Köy ziyaretleri kapsamında Kaymakam Aydın, ilçeye bağlı Karaveli köyünü ziyaret etti.

Aydın, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgi aldığını belirtti.

Ziyaretlerde hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan köylerin sorunları hakkında bilgi aldıklarını aktaran Aydın, "Onların taleplerini dinledik. Köylerimizin güvenliği ve alınması gereken önlemleri konuştuk. Köy ziyaretimizde çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında muhtardan bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aydın'a, İlçe Jandarma Komutanı Alper Ekmekçioğlu, Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, SYDV Müdürü Yasin Tıraşoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vekili Salih Dişlioğlu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat da eşlik etti.