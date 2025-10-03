Belediye ekipleri, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapıları tespit ederek yıkım işlemlerine başladı.

Çalışmaların Sorgun halkını mağdur etmeden yürütüldüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sürecin adaletli ve şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada, “Sorgun’un geleceğini korumak adına taviz vermiyoruz. Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızı kurallara uygun yapılaşmaya davet ediyoruz. Sağlam ve güvenli bir şehir inşa etmek belediyemizin öncelikli hedeflerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Ekinci ayrıca, şehir genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların yasa dışı yapılar konusunda bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.