Toplantıya İlçe Müftüsü İsa Yaykın başkanlık ederken, Doğankent halkı, mahalle muhtarları ve çevre köylerden muhtarlar katıldı. Programda, din hizmetlerinin etkin yürütülmesi, vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların belirlenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Doğankent Belediyesi Başkanı Ulvi Akdemir, toplantıya katılan misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Akdemir, toplantının birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti.

Akdemir, bu tür kaynaşma ve istişare toplantılarının hem yerel yönetimler hem de dini hizmet birimleri arasında iş birliğini artırarak toplumun bütünleşmesine katkı sağladığını belirtti.

Toplantının ardından cami külliyesinde katılımcılara ikramlar sunuldu.

Muhabir: Alpaslan Demir