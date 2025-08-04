Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı 15. Trafik Jandarması ekipleri, Eski Çekerek yolunda motosiklet sürücülerine yönelik “Bir Kural Bir Ömür” kampanyası kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücülere kask ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımı, reflektif yelek giyilmesi, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ile kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla benzer faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.