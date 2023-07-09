Ağır tonajlı araçların girişinin kapatılmasının ise gerçekleştirilen çalışmaların uzun ömürlü olması için yapıldığı söylendi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, konu ile alakalı açıklamada bulunarak yol kapatılması kararını duyurdu.

Başkan Ekinci, “Vatandaşlarımız için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ilçe vatandaşlarımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Onlar için şehrimizi güzelleştirip geliştiriyoruz. Yapılan hizmetin korunması ve bozulmaması adına da çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda şehir merkezinde çalışmalarını tamamladığımız yollara ağır tonajlı araçların girişini kapattık. Hem çalışmalarımızın uzun ömürlü olması hem de çocuklarımızın güvenliği için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan