Sorgun Gençlik Merkezi tarafından yürütülen Genç Dönüşüm Projesi kapsamında toplanan kalem setleri, köy okullarında öğrenim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Proje kapsamında gönüllü gençler, Eymir İlkokulu ve Aşağıcumafakılı İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere kalem setleri hediye etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen gönüllüler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Sorgun Gençlik Merkezi yetkilileri, Genç Dönüşüm Projesi’nin temel amacının gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek olduğunu belirtti.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere eğitimin önemi, kitap okuma alışkanlığı ve çevre bilinci konularında kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Eymir ve Aşağıcumafakılı köylerinde öğrenim gören öğrenciler, gelen sürpriz hediyeler karşısında büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler, kalem setlerini teslim alırken teşekkür ederek, böyle anlamlı bir projede yer alan gençlere minnettarlıklarını dile getirdi.

Sorgun Gençlik Merkezi yetkilileri, yıl boyunca benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, “Gençlerimiz sadece kendi gelişimlerine değil, toplumun her kesimine fayda sağlayacak projelere de gönüllü olarak katılıyor. Gençliğin enerjisini iyilikle birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.