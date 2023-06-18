Başkan Uğuz, Yozgat'ın en geniş orman alanına sahip Akdağmadeni ilçesinde yer alan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göl, şelale ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bıraktı dedi.

Uğuz yaptığı açıklamada; “Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Doğa ona temas eden her canlıyı dingin kılar ve dengede tutar. Ama biz bahaneleri severiz hızlıca tüketilen bir sandviçin de sporsuz geçen günlerin de mazereti aynıdır, vakitsizlik, nakitsizlik. Yürüyüş, bedenimize ve zihnimize sayısız fayda sağlayan günlük aktivitelerin başında gelir. Ancak birçok insan hayatın yoğunluğu içerisinde yürüyüş yapmaya zaman ayıramaz ve aslında bunun ne kadar faydalı bir eylem olduğunun farkına varamaz. Doğa yürüyüşleri hemen herkesin bir bahane üretmesine gerek olmaksızın ücretsiz gerçekleştirilebilen rahatlatıcı bir spor dalıdır. Doğa içinde yapılacak hafif tempolu bir yürüyüş, size ihtiyacını duyduğunuz sağlıklı yaşamın kapılarını açacak güçte faydalar barındırır. Yürüyüş yapmak fiziksel sağlığımızı geliştirdiği gibi çeşitli psikolojik problemlerin de ortaya çıkmasını engeller. Hele de yürüyüş için tercih edilen yer doğa ile iç içe bir ortamsa, bu aktivite sağlığınız için daha da mükemmel bir hal alır. Yürüyüş, en az fitness, bisiklet, yoga kadar etkili bir egzersizdir. Üstelik uzmanlar bunu doğa ile iç içe ortamlarda yapmanın daha etkili sonuç almaya yardımcı olduğunu söylemektedir. Düzenli yürüyüş yaparak pek ala kilo verilebilir, ideal kilo korunabilir. Çünkü yürüyüş sırasında ciddi bir kalori yakımı söz konusudur” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit