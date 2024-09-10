Ziyarette dernek üyelerine Valilik tarafından spor malzemeleri hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, “Sorgun’umuzun yiğitleri ile beraberiz” dedi.

“ÖZVERİLERİYLE TEMSİL EDİYORLAR”

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü özverileriyle Yozgat ve Sorgun’u sporda temsil etmeye devam ettiğini dile getiren Vali Özkan, “Geçen sene maçlarını izledik hepsi bir yürek olarak bir gönüllü olarak ilimizi ve ilçemizi temsil ettiler. İnşallah bu senede aynı başarı, güzellik ve aynı birliktelikle yollarına devam edecekler. Kendilerini kutluyor tebrik ediyorum. Kendilerine destek olan hemşehrilerimizi ve organizasyonda görev alan dernek başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. İnşallah güzel başarılar, güzel günler hep sizlerle olsun. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübümüzü büyük küçük herkesin desteği ve katkısı var. Takımımıza ne kadar ihtiyaç lazımsa hemşehrilerimizle birlikte takımımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

“BU SENE İNŞALLAH DAHA BAŞARILI OLACAĞIZ”

Sorgun Engelliler Umutspor Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu ise “Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübümüz, Yozgat'ın tek bedensel engelli basketbol takımı olarak bu sene 2. Lig’deyiz. Bu sene inşallah daha başarılı olacağız. Destekleriniz için teşekkür ederiz” diye konuştu.