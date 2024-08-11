SORFEST halk konserlerinin ikinci gününde, Şakir Efendi Şehir Meydanı dolup taşarken etkinlikte, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu da hazır bulundu.

“GENÇLİK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Konserde Vali Mehmet Ali Özkan, bir konuşma yaptı. Özkan yaptığı konuşmada, "Muhteşem bir kalabalık görüyorum, sevgili Sorgunlular çok şanslısınız. Belediye başkanınız bu organizasyonu gerçekleştirmek için büyük emek verdi. Bu organizasyonun arkasında etkili bir ekip var ve herkes gece gündüz çalışarak SORFEST'i sizlerle buluşturdu. Belediyecilik faaliyetlerini aksatmadan yürütmek ve sosyal-kültürel organizasyonları bu denli profesyonel yapmak herkesin harcı değil. Böyle bir belediye başkanı her şehre nasip olmaz.

Burada gördüğüm gençlik beni çok mutlu etti. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız ve belediye başkanınız sizlere en iyi hizmeti sunmak için çok çalışıyor. Şehir dışından gelen vatandaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Eğlencenizi bölmek istemiyorum. İyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

“YOZGATLILAR HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise SORFEST'in örnek bir organizasyon olduğunu belirterek, "Yozgat'ın her köşesi altın değerinde ve Yozgatlılar her şeyin en güzelini hak ediyor. Festival deyince akla gelen SORFEST oldu. Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci'nin çıtayı çok yükselttiğini görüyoruz. Üretken belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Aslan gibi bir belediye başkanınız var, kıymetini bilin ve desteğinizi sürdürün.

Onun arkasında durun ve hizmet isteyin. O gücü neye yeterse elini taşın altına koyar, yetmediği yerde biz varız. Tüm belediyelerimize her zaman desteğimizi sunuyoruz, yeter ki memleketimiz kalkınsın ve değerlensin. Bugün burada siyasi bir konuşma yapmak istemiyorum. Milli futbolcumuzun başarılarıyla gurur duyduğumuz, ülkücülüğümüzle onurlandığımız bir gün. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

SORFEST kapsamında Sorgun Tabiiat Parkı'nda gerçekleştirilen Enduro Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi ve konserler devam etti. Festivalin ikinci gününde Arif Şahin, Köfn ve Dedublüman sahne aldı.