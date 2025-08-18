Sorgun Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Pelin Menemencioğlu göreve başladı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Dr. Menemencioğlu’nun ekibe katılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Sorgun Devlet Hastanesi ailesi olarak kendisine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; kas-iskelet, sinir veya kalp-damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan tıpta uzmanlık dalı olarak biliniyor.

Uzman hekimler tarafından uygulanan fizik tedavi yöntem ve teknikleri, vücutta herhangi bir hasar oluşturmadan hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu tedaviyle hastaların ağrılarının azaltılması ya da yok edilmesi, fonksiyonel kapasitenin artırılması, günlük yaşam aktivitelerinin yeniden kazanılması, organların işlevlerinin sağlıklı hale gelmesi ve bireyin toplumda bağımsız bir şekilde yer alabilmesi hedefleniyor.