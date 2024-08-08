Sorgun Devlet Hastanesi'nde “Dünya Emzirme Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

08 Ağustos 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 08 Ağustos 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler

Anne Sütünün Önemi Anlatıldı4

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ümit Öztürk, etkinlikte anne ve anne adaylarına anne sütü ve emzirmenin öneminin anlatıldığını belirtti.

Anne Sütünün Önemi Anlatıldı5

Öztürk, bütün bebekler ve çocukların sağlıklı olmasında anne sütünün çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun besin anne sütüdür. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilerek tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amaçtır" dedi.

Kaynak: AA