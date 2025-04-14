Sorgun Devlet Hastanesi’ne atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ferid Abdulaliyev, görevine başladı.

Sağlık alanındaki uzman kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sorgun Devlet Hastanesi’nde, ortopedi ve travmatoloji branşında hizmet verecek olan Dr. Abdulaliyev’in göreve başlaması ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hastane yetkilileri, Dr. Abdulaliyev’e yeni görevinde başarılar dileyerek, vatandaşlara sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir şekilde sunulmaya devam edeceğini belirtti.