Sorgun Devlet Hastanesi Nöroloji Hekimi Uzm. Dr. Mesut Bek, 22 Temmuz “Dünya Beyin Günü” dolayısıyla beyin ve sinir sistemi hastalıkları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dr. Bek, nörolojinin; beyin, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kasları etkileyen hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen geniş bir tıp dalı olduğunu belirtti.

Dr. Bek, nörolojinin başlıca ilgilendiği hastalıklar arasında migren, gerilim tipi baş ağrısı ve diğer kronik baş ağrıları, inme (felç), epilepsi (sara), demanslar (bunama), Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, multipl skleroz (MS), periferik sinir hastalıkları, uyku bozuklukları ile motor nöron hastalıkları (ALS) yer aldığını ifade etti.

Nörolojik hastalıkların teşhisinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), elektroensefalografi (EEG) ve elektromiyografi (EMG) gibi yöntemlerin kullanıldığını kaydeden Dr. Bek, beyin ve sinir sisteminin vücudun tüm fonksiyonlarını yönettiği için bu hastalıkların yaşam kalitesini derinden etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bek, “Belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız veya nörolojik bir sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bir nöroloji uzmanına başvurmanız önemlidir” uyarısında bulundu.