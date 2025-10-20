Sorgun'un Çiğdemli beldesinde düzenlenen törenle doğal gaz abonelere verilmeye başlandı.

Çiğdemli Belediyesi önünde düzenlenen törende kurban kesilerek doğal gaz meşalesi yakıldı.

Törende konuşan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, doğal gazın Çiğdemli Belediyesi için bir fırsat olduğunu belirterek, belde halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Biçer de doğal gazın beldeye getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk etapta işlemleri tamamlanan 75 aboneye doğal gazın verildiğini aktaran Biçer, "Müteahhit firma çalışmalarını sürdürüyor, inşallah en kısa sürede tüm abonelerimize doğal gaz ulaştırılacak." dedi.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.