Sorgun, Çaycumaspor’u Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Çaycumaspor’u 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Sorgun İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Sorgunlu futbolseverler, takımlarını 90 dakika boyunca coşkuyla destekledi. Müsabakayı Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol yollarında etkili olamazken, devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Çaycumaspor, bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Sorgun Belediyespor, taraftarının da desteğiyle rakip kalede baskısını artırdı ve 85. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

Mücadelenin normal süresi berabere tamamlanırken, Sorgun ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 4’e çıkaran Sorgun Belediyespor, BAL 4. Grup’ta haftayı 3. sırada tamamladı.

Yeni sezonun ilk iç saha maçında taraftarına galibiyet sevinci yaşatan sarı-siyahlı ekip, gelecek haftalar öncesinde moral depoladı.