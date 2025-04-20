Saat 15.00’te başlayacak olan karşılaşma, Sinop Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

İKİ TAKIM DA FARKLI HEDEFLERLE SAHADA OLACAK

Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan Sorgun Belediyespor, düşme hattından uzaklaşmak önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Öte yandan 41 puanla 7. sırada bulunan Sinopspor ise sezonun son düzlüğünde üst sıralara tırmanma hedefinde. Bu karşılaşma, iki takım açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde olacak.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Zorlu mücadelede düdük, Sakarya Bölgesi hakemlerinden Bedirhan Gökdemir’de olacak. Yardımcılıklarını Ramazan Yıldız ve Tuğberk Uygun üstlenirken, dördüncü hakem olarak Özcan Kılıçkeser görev yapacak.

SİNOPSPOR İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLİYOR

Ev sahibi Sinopspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Taraftarı önünde oynamanın avantajını iyi kullanan ekip, bu sezon iç sahada topladığı puanlarla orta sıralarda tutunmayı başardı.