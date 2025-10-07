Sorgun Belediyespor, Bartınspor maçı hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Üçüncü Grup’ta Yozgat’ı temsil edecek Sorgun Belediyespor, 12 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Bartınspor maçının hazırlıklarını sıklaştırdı.

Kulüp yetkilileri, takımın yeni sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü belirtti. İlk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Sorgun Belediyespor, ligin ilk bölümünde yaşanan sıkıntıları tekrarlamamak için kamp dönemini verimli geçirdi ve kadrosunu güçlendirdi.

Takım, hazırlık maçlarıyla ligin havasını solurken, teknik kadro ile yapılan sürekli toplantılar sayesinde oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Kulüp Başkanı Ergin Gül’ün verdiği moral desteğiyle de mental açıdan lige hazır olan ekip, Bartınspor karşısında alınacak galibiyetle iddiasını ortaya koymayı planlıyor.

Sorgun Belediyespor, 12 Ekim’deki maçın ardından ligdeki maratona her açıdan hazır girmeyi hedefliyor. Takımın kaliteli kadrosu ve teknik ekibin titiz çalışmaları, BAL’daki mücadelede Sorgun’u güçlü şekilde temsil etmesini sağlayacak.