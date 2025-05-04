Çubuk İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele, her iki takım açısından farklı hedeflerle sahne alacak.

SORGUN BELEDİYESPOR, SEZONU TAMAMLIYOR

Sorgun Belediyespor, 29 hafta sonunda topladığı 33 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen Yozgat temsilcisi; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak hem hücumda hem savunmada zorlandı. Attığı 30 gole karşılık kalesinde 40 gol gören Sorgun ekibi, sezonun son maçında güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak moral kazanmayı hedefliyor.

ÇUBUKSPOR, İKİNCİ SIRASINI KAYBETMEK İSTEMİYOR

Ankara temsilcisi Çubukspor ise 66 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor. Sezon boyunca 20 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 49 gol atarken sadece 19 gol yedi. Çubukspor, evinde oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak sezonu güçlü bir kapanışla noktalamak istiyor.

SORGUN BELEDİYESPOR’U PLAY-OUT SÜRECİ BEKLİYOR

Sorgun Belediyespor için ligdeki bu son maçın ardından gözler Yozgat Süper Amatör Lig şampiyonu Sarıkaya Belediyespor ile oynanacak Play-Out karşılaşmasına çevrilecek. Bu mücadeleyi kazanan ekip, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de yer alma hakkı elde edecek. Karşılaşmanın tarihi henüz açıklanmazken, resmi duyurunun önümüzdeki günlerde Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılması bekleniyor.