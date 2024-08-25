Sorgun Belediyesi, mülkiyeti sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale sonucu 450 dönümlük araziyi Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) şirketine 30 yıllığına kiraladı.

Şirket, bu araziyi meyve bahçesi olarak kullanmak üzere 6 milyon TL bedelle kiralarken, 1 milyon 255 bin TL’lik 5 yıllık kira bedelini peşin olarak ödeyecek.

İhale kapsamında, ELITE kiralama işlemi sonrasında arazide iyileştirme çalışmalarına başlayacak ve meyve fidanları dikecek.

Şirket, bu yatırımı uzun vadeli büyüme planlarının bir parçası olarak görüyor. ELITE ayrıca, 6 milyon 480 bin TL’lik temettü ödemesi yapmayı planlıyor.

YOZGAT’TA STRATEJİK MEYVE BAHÇESİ YATIRIMI

ELITE, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kiraladığı 450 dönümlük arazi üzerinde büyük bir tarımsal yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin araziyi teslim aldıktan hemen sonra iyileştirme ve fidan dikim çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Bu yatırım, ELITE'nin tarım sektöründeki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan stratejik adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.