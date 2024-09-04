Oyun gruplarının bakım ve onarımının yanı sıra çocukların keyifli zaman geçirmesi için bahçelerde kilit parke tamiratı, ağaç dikimi ve bakım onarım çalışmaları, saha oyun alanları ve bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Sorgun Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim zilinin çalmasından günler önce ilçedeki okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Oyun alanlarının bakım ve tamirinin yanı sıra, çocukların keyifle zaman geçirmesi için oyun çizgileri yapıldı. Bahçelerde kilit parke tamiratı, ağaç dikimi ve bakım onarım çalışmaları, saha oyun alanları ve bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Belediye olarak her fırsatta önceliği eğitime verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci; “Gençlerimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için okullarımızdaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan mevcut okullarımızın kalitesini artırmayı sürdürüyoruz. Okulların açılmasına sayılı günler kala çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle çocuklarımızın keyifle vakit geçirdiği okul bahçesi ve oyun gruplarının bakım ve tamirini yapıyor, okul çevresinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kilit parke tamiratı, ağaç dikimi ve bakım onarım çalışmaları, saha oyun alanları ve bakım onarım çalışmalarını yaptığımız okullarımız eğitim öğretime hazır. Gençlerimiz yeter ki okusun, yeter ki okullarına severek gelsin” diye konuştu.